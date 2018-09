È aperta la caccia ai nuovi 25 giovani talenti che avranno accesso alla nuova edizione del miglior master per manager sportivi d’Italia. Come ogni anno, dal lontano 1996, si aprono in questi giorni le iscrizioni per partecipare alle selezioni delovvero il “” giunto alla sua 23° edizione e realizzato da Università degli studi di Parma e Università degli studi di San Marino.di UNIPR che si trova sul portale del master ( www.mastersport.org ) ed attendere la convocazione per i colloqui che si terranno tra il 19 ed il 21 novembre al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di Parma.come miglior corso italiano del settore e come uno dei master migliori al mondo per aspiranti manager sportivi dalla rivista Sport Business International; questo prestigioso riconoscimento ha fatto seguito ai successi degli anni passati che hanno visto il master primeggiare a livello nazionale con continuità dal 2015 ad oggi., come 2° corso a livello europeo per soddisfazione degli studenti e come 6° prodotto formativo al mondo per impatto sulla carriera dei propri diplomati.della scena nazionale ed internazionale e membri della masterSportNet una community di confronto e sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali.ad assistere alle lezioni completando il proprio percorso di conoscenze e specializzazione in sport business.e che come in passato potranno sfidarsi nelle prossime settimane in un contest su temi di sport ed economia. La sfida è aperta a tutti i nostri lettori ed il modello di partecipazione studiato con gli organizzatori del master darà la possibilità a studenti, lavoratori e appassionati di adattare il percorso sulle proprie necessità (non ci sarà frequenza obbligatoria).caratterizzate da lezioni, incontri con professionisti, visite ad impianti sportivi, partecipazione ad eventi sportivi, collaborazione allo svolgimento di manifestazioni sportive e progetti a squadre su linee guida aziendali. Al termine del periodo di lezione gli studenti entreranno nel mercato dello sport business attraverso uno stage mirato a valorizzare il background e le conoscenze del singolo partecipante.Il corso prevede anche la possibilità per atleti, ex alteti e lavoratori di prendere parte al corso come uditore con una formula di partecipazione personalizzata su esigenze e disponibilità temporali. Per questa modalità sono disponibili solo 5 posti.