La stampa sportiva italiana oggi fa il punto su quello che sarà l'iter di riapertura degli stadi ai tifosi in seguito al Consiglio dei Ministri che si riunirà giovedì prossimo, 22 aprile. Si parla di 1000 spettatori all'aperto e 500 al chiuso (e se un impianto contiene meno di 4000 o 2000 spettatori, si parlerà invece di 25% della capienza).

Fermo restando che prima del 22 non si saprà nulla di ufficiale, e che quindi si tratta per ora solamente di anticipazioni, questo dovrebbe essere il piano:

1 maggio - In Serie A e negli altri campionati, nelle regioni in zona gialla (dovrebbero essere 16 su 20) mille tifosi (o il 25% della capienza) negli stadi: Verona-Spezia, Crotone-Inter, Milan-Benevento e via a seguire.

Nello stesso giorno, Super Finals di pallavolo con 500 tifosi nei palazzetti.

9 maggio: Inizio degli Internazionali di Tennis a Roma, con mille spettatori ammessi in ciascun campo del Foro Italico

19 maggio: Coppa Italia, finale tra Juventus e Atalanta, Mapei Stadium di Reggio Emilia riempito per il 10% della sua capienza (circa 2500 spettatori)

11 giugno: Partono gli Europei, con l'Olimpico di Roma che accoglierà, nei suoi 4 match, tifosi per il 25% della propria capienza