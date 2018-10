(Alessandro Bassi è anche su

145 anni fa nasceva, il “padre” delladi calcio, la persona con la quale il Mondiale di calcio ha assunto – tra gli altri – anche un valore e un significato politico.Nato da umili origini agli inizi degli anni'70 del XIX secolo, Jules Rimet sul finire dell'800 si trasferisce al seguito della famiglia a Parigi, la città della Belle epoque per eccellenza, dove il padre aveva trovato un lavoro.Solo che il destino per lui non prevede aule di tribunali, bensì campi da football e – di più – riunioni organizzative progetti da far maturare per rendere quel gioco tanto strano quanto irresistibile il gioco più seguito sul pianeta.Se è vero che Rimet viene rapito da giovane dal demone del football, vero è che la sua vita è piena anche di altri interessi. Sociali, soprattutto. Fervente cattolico, politicamente si colloca ben presto nel cattolicesimo sociale iscrivendosi alla Democrazia Cristiana e cercando di perseguire una stagione riformista che avvicini un po' le classi sociali. È in questo ambiente cheAllo stesso tempo Rimet vede nel calcio lo strumento perfetto per mettere in pratica i suoi ideali di affratellamento tra i popoli nel segno della pace e della fratellanza.- Il calcio, dunque. Sogno, passione e lavoro. Rimet a Parigi è tra i fondatori del Red Star nel 1897, società che ha in sé già tutti gli ideali giovanili del futuro capo del calcio mondiale. Quasi subito entra nell'associazione calcistica francese e nel 1904 porta questa assieme ad altre federazioni a creare la F.I.F.A. Da quel momento la sua scalata all'interno della Federazione mondiale sarà prepotente eCome detto, Jules Rimet sin da subito si dichiara a favore del professionismo nel calcio, ponendosi dunque in netto contrasto con l'idea aristocratica del tempo che vedeva il calcio e lo sport in generale come un passatempo per ricchi e agiati e non come un mezzo di sostentamento. Chiaro che Rimet non la pensi così.degli ultimi e come potrebbero mai emanciparsi se non ottenendo dal calcio denaro per emergere dai bassifondi della società?. Entrambi vivono l'amore per lo sport ma lo fanno da due radici culturali e sociali opposte: Rimet dalla realtà piccolo borghese e De Coubertin da quella aristocratica.Come bene hanno messo in luce Riccardo Brizzi e Nicola Sbetti nel loro ottimo Storia della Coppa del mondo di calcio (1930-2018), fresco vincitore del Premio letterario sportivo “Ghirelli”,Meglio, i meccanismi che sottendono all'assegnazione ed organizzazione della manifestazione. Tutte le edizioni della Coppa presentano legami profondi con temi politici e sociali e bene i due studiosi li mettono in luce. Rimet è abile negoziatore, temporeggiatore e in possesso di un'altra importante caratteristica: la persuasione. Riesce a convincere l'Uruguay – la cui nazionale aveva vinto le due edizioni del torneo olimpico di calcio del 1924 e del 1928 – ad impegnarsi nell'organizzare la prima Coppa del mondo facendo leva sul sentimento nazionale e sull'orgoglio di quel popolo facendo coincidere la manifestazione sportiva con il centenario dell'indipendenza.costruisce uno stadio monumentale e prende al balzo la vittoria della Nazionale contro l'Argentina per festeggiare sia l'impresa sportiva sia la Nazione.Caso emblematico l'edizione successiva del 1934, quando la Coppa del mondo viene usata da Mussolini per esaltare e celebrare la potenza e il prestigio suo e dell'Italia agli occhi dell'Europa. Nulla in confronto a ciò che accade nell'edizione del 1938 tra saluti romani in faccia ai francesi e una Germania che schiera tanti austriaci per effetto dell'Anschluss.Jules Rimet si ritira poco prima dell'edizione del 1954, dopo aver pilotato il difficoltoso ingresso delle Federazioni britanniche l'indomani della Seconda guerra mondiale nella F.I.F.A., e morirà due anni più tardi, senza celebrazioni, quasi nell'indifferenza di tutti.