Trucchi contabili, per uscire da una situazione finanziaria disastrosa. Secondo il pool di magistrati di Torino, l. Secondo quanto scrive l'Ansa un consulente dei magistrati ha calcolato l'impatto che i presunti espedienti contabili avrebbero avuto sulle casse della Juventus.: per l'esercizio 2018 è stato fatto figurare un patrimonio netto positivo per 31 mln anziché negativo per 13 mln; per il 2019 positivo per 239 mln invece di 47 mln; per il 2020 positivo per 28 milioni anziché negativo per 175 mln. Secondo gli avvocati difensori Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio si tratta di cifre "superate e assorbite" dai due poderosi aumenti di capitale "attuati dalla società in piena trasparenza e rispettando alla lettera alle norme" e che "hanno confermato la solidità della Juventus nel panorama del calcio italiano".Secondo quanto scrivono Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera sotto la lente della Procura ci sarebbe in particolare la seconda manovra stipendi (200-21), che prevedeva accordi individuali coi calciatori per fare fronte ai danni economici legati al Covid. La Juve avrebbe depositato in Lega accordi condizionati (stipendi pagati solo in caso di permanenza nel club) mentre dai notai ne sarebbero stati trovati altri incondizionati non iscritti a bilancio.("che non si deve trovare", come emerso da una intercettazione):Oltre che per Agnelli erano state chieste misure cautelari, rigettate dal gip, anche per l’avvocato Gabasio e l’ex responsabile dell’area sportiva Paratici.