Ieri pomeriggio, mentre la squadra di Moreno Longo si apprestava a scendere in campo contro l'Hellas Verona, al Filadelfia si è tenuta una riunione dell'Ordine degli Ingegneri di quella dell'Ordine degli Architetti. Un evento che ha fatto infuriare i tifosi del Torino e che in queste ora sta scatenando diverse reazioni sui social network.



Ad acconsentire la realizzazione della riunione è stata la Fondazione Filadelfia (proprietaria dell'impianto) dopo aver ottenuto l'ok anche dalla società granata, considerato che nella giornata di ieri il Torino non avrebbe utilizzato l'impianto per gli allenamenti.