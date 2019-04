L'arbitro #Fabbri in Lega Calcio per la riunione tra i vertici dell'Aia e i rappresentanti dei club (@86_longo ) pic.twitter.com/kDVUt5P4zH — calciomercato.com (@cmdotcom) 8 aprile 2019

Al centro delle polemiche per la direzione di Juventus-Milan, l'arbitro di Ravenna Fabbri è presente in Lega calcio alla riunione tra gli arbitri e i club di A. Il fischietto emiliano dovrebbe essere fermato per qualche turno.