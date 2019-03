L’ex giocatore di Barcellona e Milan Rivaldo, ha parlato ai microfoni di Marca, dicendo la sua sul momento di crisi che sta vivendo il Real Madrid, individuando in Florentino Perez il colpevole e ha concluso parlando delle molte possibilità che vista l’esclusione dei Blancos e del Psg ha di vincere la Champions.



CRISI REAL MADRID: “ Florentino Perez è il primo colpevole, è il capo ed il presidente. Ha cambiato alcune cose che hanno fatto sì che Zidane lasciasse il Real Madrid e sapeva già che Ronaldo avrebbe fatto lo stesso."



L’ADDIO DI RONALDO: “Se Ronaldo fosse rimasto al Real Madrid, non sarebbe successo tutto quello che sta accadendo ora, però all’addio del portoghese avrebbe dovuto reagire tutto l’ambiente.”



SE MESSI DICESSE ADDIO: “Anche il Barcellona rischierebbe di vivere la stessa situazione del Real Madrid, se Messi dovesse dire addio. Leo è un giocaotore che ti risolve da solo le partite e se non venisse sostituito da un giocatore simile, si rischierebbe di incontrare le stesse difficolt del Real."



CHAMPIONS CHE OCCASIONE PER IL BARCELLONA: “Il Barcellona ha una grandissima occasione di vincere la Champions, perché agli ottavi sono state eliminate delle grandi squadre.”