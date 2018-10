Rivaldo, ex attaccante di Barcellona e Milan, ha parlato a Betfair del momento che sta vivendo il Real Madrid e, in particolare, del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Cristiano non è solo un grande goleador, ma un calciatore fondamentale nello spogliatoio, che detesta perdere. Per questo mi sembra chiaro che il Real abbia sbagliato, non è riuscito a trovare un suo degno sostituto".