Rivaldo, ex attaccante tra le altre di Milan e Barcellona, parla del futuro di Messi e Mbappé: "Quella contro il Psg sarà con ogni probabilità l'ultima partita di Messi al Camp Nou con la maglia del Barça in Champions. Il club non può dare a Messi la reale possibilità di lottare per un titolo importante. Il suo futuro sarà al Psg: è una squadra che può dargli la possibilità di continuare a vincere titoli. Ormai ha più di trent'anni, si assume ancora la responsabilità della squadra . E per di più, in questa stagione ha visto come la cessione del suo migliore amico, Luis Suarez, è servita a rendere l'Atlético più forte che mai".