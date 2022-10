Il serbo Filip Djordjevic, ex attaccante di Lazio e Chievo Verona, intervistato da TuttoJuve.com parla del connazionale Filip Kostic, svelando un aneddoto rispetto al trasferimento di quest'ultimo alla Juventus: "Quando gli abbiamo parlato della possibilità di trasferirsi alla Juve, lui in maniera piuttosto categorica ci ha detto di lasciar perdere le altre proposte pervenute. Giocare in Italia era il suo sogno, così ha aspettato. C'erano molte squadre interessate, qualcuna di queste offriva anche un contratto quinquennale e uno stipendio davvero molto alto, ma a Filip non interessava affatto. Ha aspettato i bianconeri e si è accordato con loro. E' arrivata prima quella offerta molto importante, poi qualche settimana dopo è nata la possibilità di andare alla Juve. Come dicevo, lui ha preferito aspettare e ha dimostrato di volere a tutti i costi la Juventus. E' una bella storia, c'è stato il lieto fine".