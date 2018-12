La finale di ritorno della Copa Libertadores si sposta a Madrid, ma la tensione in Argentina per il SuperClasico non si placa: intorno alle 16 locali è scattato l'allarme bomba alla Bombonera, stadio del Boca Juniors. Pronto l'intervento di Polizia Federale e squadre di genieri e immediata l'evacuazione dei dipendenti Xeneizes e dei tifosi presenti per incitare la squadra. Non certo il miglior modo di vivere la vigilia della partenza per la capitale spagnola, dove il Boca affronterà il River Plate.