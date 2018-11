La svolta sarebbe eclatante, ma dopo le peripezie degli ultimi due giorni non è escluso nessun colpo di scena per il Superclasico tra River Plate e Boca Juniors. Compreso quello che la finale di ritorno di Copa Libertardores si giochi a Genova, città in cui entrambi i club hanno le loro origini. L’invito del Comune ai presidenti delle due squadre ha fatto rumore in Argentina ma anche sulle lavagne dei bookmaker: affascinati da uno scenario suggestivo, benché molto difficile, i quotisti Sisal Matchpoint hanno aperto le giocate sul sì di Boca e River alla proposta di Genova, e in attesa della riunione della Conmebol in programma domani, il Superclasico al Ferraris, riferisce Agipronews, è una scommessa a 100.