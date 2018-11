Questa sera, alle 21 italiane, il River attende il Boca per il ritorno della finale di Copa Libertadores. L’emittente inglese BTSport ha stilato la top 11 delle due squadre.





River Plate: Burgos; Passarella, Ayala, Ruggeri; Mascherano, Cambiasso; Aimar, Francescoli, Ortega; Di Stefano. Crespo. In panchina: Sorin, Demichelis, Saviola, Lamela, Higuain, Falcao, Kempes.





Boca Juniors: Abbondanzieri; Mouzo, Ibarra, Samuel; Gago, Riquelme; Maradona, Schelotto; Tevez; Palermo, Batistuta. In panchina: Cordoba, Battaglia, Burdisso, Banega, Gaitan, Palacio, Caniggia.