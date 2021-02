Santos Borré, centravanti del River Plate, ha il contratto in scadenza coi Millonarios. Come scrive Olé, il giocatore vuole restare fino a giugno, tanto che ha rifiutato una proposta quinquennale del Palmeiras da 12 milioni di euro complessivi. Se dovesse andare in scadenza, il River pagherà 3,5 milioni di euro all'Atletico Madrid come indennizzo, in quanto i Colchoneros hanno il 50% sulla futura rivendita.