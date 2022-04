Il River Plate ha ceduto i naming rights dell'Estadio Monumental per le prossime sette stagioni. Secondo quanto si apprende da Palco23, il club argentino avrebbe trovato l'accordo con la catena di supermercati ChangoMas che porterà nelle casse del club un complessivo di 20 milioni.



PROGETTO - Il ricavato sarà reinvestito per i lavori di ristrutturazione dell'impianto, il cui costo si aggira sui 41 milioni di euro. In questi sette anni lo stadio verrà rinominato in "More Monumental".