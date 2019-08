Il River Plate supera per 6-1 il Racing con indosso la maglia granata dedicata al Grande Torino. Un omaggio che ha radici antiche, così come l'amicizia tra il Torino e il club di Buenos Aires. Nel maggio del 1949, dopo essere venuto a conoscenza della tragedia di Superga, Antonio Liberti, il presidente del River con origini genovesi, decise di portare la sua squadra a Torino, per un'amichevole con una selezione di giocatori provenienti da tutte le squadre italiane e per una visita a Superga. Da quel momento è nato un legame che continua ad essere forte anche oggi.