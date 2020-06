Gianni Rivera, leggenda del Milan, parla del Mondiale del '70 e della staffetta con Sandro Mazzola: "Una storia incomprensibile. Io e Mazzola avevamo giocato insieme, e continuammo a farlo dopo quei Mondiali. Lui, peraltro, in quella stagione si era mosso centravanti. Non so chi decise, se Valcareggi, il commissario tecnico, da solo, o con Walter Mandelli, che era il presidente del settore tecnico e la cui sfera di influenza era molto grande, troppo. Fatto sta che poi, una volta deciso, ognuno rispettò il suo ruolo".