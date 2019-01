Jean-Pierre Rivère ha annunciato in conferenza stampa le proprie dimissioni dall'incarico di presidente del Nizza: "Il futuro di Balotelli? E' un punto interrogativo".



L'allenatore Vieira lascia intendere che l'attaccante italiano potrebbe rientrare in squadra: "Spetta a me metterlo nelle migliori condizioni, ma ci deve dire cosa pensa di fare".



Intanto il ct dell'Italia, Mancini racconta: "Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Mario sta bene, è migliorato fisicamente. La speranza è che giochi, deve giocare e fare gol: non gli serve altro".