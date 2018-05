I tifosi della Sampdoria contro il presidente Massimo Ferrero. Dopo l'episodio in occasione della sfida casalinga contro il Napoli, quando il numero uno del club blucerchiato è sceso in campo per sedare gli animi in seguito ai cori razzisti contro i partenopei e ha definito i supporters "quattro scappati di casa", è arrivata la risposta della tifoseria, che ha organizzata una manifestazione contro Ferrero, in programma il 12 giugno. Nelle ultime ore è stato pubblicato un comunicato proprio contro il patron: "Vogliamo esprimere con un gesto concreto la nostra posizione essendo fisicamente presenti in quanto non vogliamo demandare a altri mezzi l'espressione delle nostre idee. Dovremo essere tanti, tantissimi perché Il messaggio arrivi in maniera forte, chiara ed inequivocabile: Massimo Ferrero con noi hai chiuso".