Soltanto pochi giorni fa era stato oggetto dell'ennesima minaccia su alcuni profili social, intensificatesi negli ultimi mesi a causa di alcune inchieste condotte dal suo giornale, su tutti quelle sulla galassia neofascista in Italia. Da oggi, Carlo Verdelli non è più il direttore de La Repubblica.



Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Gedi, che ha nominato ufficialmente John Elkann come presidente e Maurizio Scanavino come direttore generale e amministratore delegato, ha nominato al suo posto l'ex direttore de La Stampa Maurizio Molinari, che diventa anche direttore editoriale del Gruppo Gedi.



Le altre decisioni del gruppo: Massimo Giannini assumerà l’incarico di direttore de La Stampa e di Gedi News Network (il network dei giornali locali del Gruppo Gedi) che dovrà ratificare la nomina; Pasquale di Molfetta (Linus) sarà il direttore editoriale del polo radiofonico del Gruppo, che riunisce tutte le radio di Gedi, e Mattia Feltri assumerà la direzione dell’Huffington Post.