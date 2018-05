Un Borussia Dortmund tutto nuovo. Dopo aver conquistato la qualificazione alla fase a gironi di Champions League negli ultimi 90 minuti di Bundesliga, il club teutonico si prepara a una rivoluzione tecnica in vista della prossima stagione. L'obiettivo è voltare pagina dopo un'annata deludente, iniziata con il nuovo progetto di Bozs e terminata con un quarto posto, a 29 punti di distanza dal Bayern Monaco. Scelto il nuovo tecnico, che con molta probabilità sarà Lucien Favre, ora bisogna costruire una rosa all'altezza per tornare ai vertici del calcio tedesco ed europeo, a distanza di cinque anni dalla finale di Champions League persa per 2-1 contro il Bayern Monaco.



USCITE - La volontà del club è quella di riscattare Batshuayi, arrivato a gennaio e autore di 9 reti in 14 sfide, prima dell'infortunio alla caviglia. Un nome su cui puntare per il futuro, insieme a quello di Mario Balotelli, chiesto espressamente da Favre. Ma a tenere banco in casa Borussia è la questione legata alle cessioni: molti calciatori del club gialloblù hanno manifestato la volontà di cambiare aria e potrebbero lasciare il Signa Iduna Park a fine stagione. Tra questi c'è Sokratis Papastathopoulos, che potrebbe tornare in Italia: il greco è stato offerto al Milan. Al momento i rossoneri considerano troppo elevata la richiesta di 15 milioni del Borussia, ma non è da escludere un ritorno di fiamma in caso di addio un difensore. L'ex Genoa non è l'unico che potrebbe giocare in Serie A nella prossima stagione. Toljan piace al Napoli, a caccia di un'alternativa a Hysaj sulla fascia destra in vista dell'addio a fine stagione di Maggio. Come abbiamo già anticipato nelle scorse settimane, il Borussia si è già cautelato con Stephan Lichtsteiner, in arrivo a parametro zero dalla Juventus. In uscita ci sono anche Weigl, che piace al PSG di Tuchel, Pulisic, nel mirino di Liverpool, Tottenham e Arsenal, e Schurrle, obiettivo del Crystal Palace. Attenzione anche alle situazioni Sahin, Castro e Schmelzer: i tre considerano terminata la loro esperienza in gialloblù e attendono offerte in vista del prossima stagione.