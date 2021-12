Solo tre punti conquistati in campionato, penultimo posto in classifica e fuori dalla Coppa Italia. La prima parte di stagione della Lazio Women è stata un disastro, per questo nella sessione di mercato invernale si prevede una rivoluzione.



La prima ufficialità è l'addio ad Adriana Martìn. L'attaccante, l'anno scorso protagonista della promozione in A delle biancocelesti, ha rescisso consensualmente il contratto e farà ritorno in Spagna per far fronte ad alcune gravi situazioni familiari. Al suo posto arriva Giuliana Ferrandi, dal Pomigliano. Profilo d'esperienza, classe '88, che si aggiunge alla coetanea nigeriana ​Ogonna Chuckwudi, arrivata nelle scorse settimane, dopo essersi svincolata dal CFF Madrid, e già impiegata da mister Catini nei recenti impegni.



Non saranno gli unici rinforzi per le aquilotte. La dirigenza ha promesso forze fresche al tecnico per metterlo in condizioni poter rincorrere fino all'ultimo la salvezza.