Il quotidiano Repubblica parla oggi della possibile diaspora milanista a fine stagione, possibile conseguenza delle situazioni apparse in settimana, dall’addio di Boban al duo Maldini-Massara, messo da parte. Così Ibrahimovic, Rebic e Hernandez potrebbero salutare a fine stagione, oltre a Kjaer - ieri nemmeno in campo - e a Gianluigi Donnarumma, che ha saltato il turno per una caviglia malconcia.