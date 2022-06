Nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport, il dirigente del Monza Adriano Galliani ha parlato anche del mercato appena iniziato: "Il budget verrà stabilito in questi giorni. Cambieremo tanto, come abbiamo sempre fatto, per adeguare la rosa alla categoria. Pessina? E' l'unico ex praticabile, gli voglio bene ma non mi sembra un acquisto realizzabile".