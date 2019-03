Il Paris Saint-Germain frena sul rinnovo di Gigi Buffon. Come scrive L'Equipe, infatti, il portiere italiano non è sicuro di veder il suo contratto, in scadenza, prolungato di un ulteriore anno. Il 41enne ex Juve ha ancora voglia di giocare e non pensa a smettere, ma il club parigino sta facendo le sue valutazioni.



RIVOLUZIONE - Un rinnovo che sembrava cosa fatta il giorno prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Manchester United, poi l'errore e l'eliminazione. E proprio l'uscita inaspettata ha spinto la proprietà a riflettere. L'idea è quella di un'ennesima rivoluzione, con Buffon, Dani Alves e Thiago Silva come primi indiziati a lasciare. Via gli 'anziani' della rosa, spazio a nuovi acquisti.