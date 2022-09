Nicola Rizzoli promuove il Var. L'ex designatore arbitrale della Serie A ha dichiarato in un'intervista a QS: "Prima dell'introduzione del supporto Var, in una partita di calcio gli errori arbitrali erano all'incirca pari al 6% delle decisioni. Da quando esiste l'assistenza tecnologica, la percentuale si è ridotta all'1-2%. La differenza è evidente. Poi certo comprendo che il tifoso della squadra vittima di uno sbaglio nonostante il Var sia arrabbiato".



"Con il Var non avrei commesso l'errore più grave della mia carriera. ln un derby fischiai un rigore per il Milan che non c'era, ma almeno non incise sul risultato della partita perché l'Inter vinse lo stesso".