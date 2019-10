Nicola Rizzoli, designatore dell'Aia, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay in vista della sfida di questa sera tra Inter e Juve: "E’ una partita complicata, come tante altre. L'arbitro (Rocchi, ndr) non è all'esordio, l'ha già diretta. Può essere complicata la prima volta, se l'hai già fatto non c'è pressione".



SU BONUCCI - "Contro gli arbitri? Lo fanno tutti, chi più chi meno e in diversi modi. I calciatori sono esseri umani che dovrebbero capire lo stesso per l'arbitro. C'è un arbitro che non si fa influenzare dal passato, ma non dimentichiamo che è una partita. Inter-Juve è una partita diversa dalle altre, ma in campo si giudica ciò che si vede, non si pensa al contesto. Ci sarà in campo il Var più esperto del mondo e un arbitro pieno di esperienza".