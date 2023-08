Nuova opportunità di carriera per Arjen Robben. L'ex stella del Bayern Monaco ha iniziato uno stage nel club in cui ha mosso i primi passi da professionista e dove è tornato a chiudere la carriera, ossia il Groningen. 39 anni, Robben sta per iniziare il corso UEFA B da allenatore e una delle possibilità che la Federcalcio olandese (KNVB) dà è quella di fare tirocinio in un club. Robben si sposterà tra le varie squadre due giorni alla settimana, con particolare attenzione all'Under 18, guidato dal suo ex compagno di squadra Melchior Schoenmakers. In merito Robben ha dichiarato: "La chiamo ancora una sorta di fase di scoperta per me stesso. Voglio soprattutto scoprire se è una cosa che mi piacerà fare".