all'obitorio dell'ospedale "Le Scotte" di Siena in forma privata per amici e parenti, oggi quella pubblica dalle ore 15 alle 20 presso lo stadio "Romeo Menti" disempre nel rispetto del distanziamento sociale.con ingressi contingentati gestiti direttamente dalla famiglia dell'ex calciatore.nella sede della Federcalcio a Roma e al centro tecnico di Coverciano, la casa della Nazionale. Prima delle partite del weekend sarà osservatoe le squadre giocheranno colgli ha scritto una lettera aperta pubblicata dalla Gazzetta dello Sport:"Al mio risveglio un’altra mazzata., quasi si dovesse sempre chiamare con nome e cognome: lui non era Rossi lui è, e sempre sarà, PAOLO ROSSI.Tornano in superficie i, conservati per decenni in uno dei tanti album della mia memoria.Oggi, grazie a Pablito, sfoglio quell’album e tornano a farsi sentire il freddo pungente e la dura canna della bicicletta.Con il mio adorato papà Fiorindo, mancato solo qualche mese fa, percorrevamo quasiErano gli anni dell’Austerity e delle targhe alterne. Erano gli anni in cui cullavo i miei sogni., che avrei indossato quella maglia bellissima con la grande R sul petto.Vincere in un mondo che ha sempre più bisogno del sorriso di Paolo Rossi.Abbiamo parlato a lungo su quanto avessimo vissuto in comune, e su quanto si sarebbe dovuto fare per un futuro migliore. Soprattutto nel calcio.Oggi Paolo è volato in cielo lasciandoci tutto quello che il calcio di buono sa offrire.Oggi comprendere il mistero della vita, e dare un perché alle cose che ci accadono, non è mai semplice.Così, come il vuoto che lascia Paolo nel cuore di sua moglie e dei suoi tre figli a cui va il mio pensiero e la mia comprensione.Spero di si, spero che il tuo sorriso arrivi anche li. Noi qui lo ricorderemo a lungo.Buon viaggio Paolo, nell’eterno cielo della luce tranquilla".