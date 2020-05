Intervistato da Goal, l'ex terzino di Inter e Real Madrid, Roberto Carlos, incorona Ronaldo (Luiz Nazario de Lima) come il miglior calciatore mai visto in azione.



“Credo che per quelli della nostra generazione fosse più difficile segnare. All’epoca tutto era più fisico e gli attaccanti erano meno protetti. Ma lui poteva fare qualsiasi cosa. Ronaldo impressionava in allenamento. È stato il migliore, non ci sarà mai più un altro “fenomeno” come lui. Né Neymar, Cristiano, né Messi, Ronaldo è unico, il migliore“.