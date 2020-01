Tutto fatto per il passaggio di Simone Icardi dalla Virtus Entella alla Robur Siena. Come riporta sienaclubfedelissimi.it, il centrocampista si trasferirà in Toscana con la formula del prestito secco e sarà il primo colpo in entrata dei bianconeri in questa sessione invernale di mercato. Per il classe '96 ecco dunque una nuova esperienza in Serie C.