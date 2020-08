Nel giorno del suo addio al calcio, l'arbitro Gianluca Rocchi ha parlato a Sky: "Un titolo per questa serata? La miglior chiusura, lasciare il campo mi fa star male, il campo è vita. Sto bene, se avessi continuato non so se avrei mantenuto questa condizione. Il tributo dei calciatori è una delle cose più belle".



SU QUESTO MOMENTO - "Senza pubblico le partite non sono le stesse, io ho avuto difficoltà. Può essere che certe decisioni vengano amplificate, specie i falli o le proteste".



SUL FUTURO - "Mi riposerò qualche giorno, starò un po' in famiglia. Se ci saranno le condizioni, spero di rimanere in questo mondo".



SUL REGOLAMENTO - "Negli ultimi anni ha semplificato alcune interpretazioni, oggi c'è più attenzione verso di noi perché c'è uno strumento come la Var. La video-assistenza è qualcosa di straordinario".