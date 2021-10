Bellissima, futuristica, all'avanguardia al punto da mettere la Serie A anni avanti rispetto agli altri campionati top d'Europa. "Con questa" ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina elogiando l'innovazione presentata presso l'International Broadcast Centre (IBC) della Serie A a Lissone.che equilibri radicati vengano allentati da questo cambiamento che gli stessi arbitri celebrano a parole, ma relegano in un angolo?Sia chiaro crediamo sempre nella buonafede e nelle migliori intenzioni della classe arbitrale, rappresentata ieri dal presidente dell'AIAe dal designatoreEppure le parole pronunciate proprio dall'ormai ex fischietto di Firenze non ci fanno apparire questo nuovo Var Centre comeche in realtà maschererà il fatto che tutto è rimasto ancora fermo nel passato.al pari dei calciatori.Perchè da regolamento esistono rigori seri ed altri meno? E quanti ne sono stati dati in passato di rigori non seri che hanno condizionato partite o addirittura campionati? O ancora "Quello di Handanovic èdell'arbitro in campo, non è detto che veda le stesse cose della maggioranza della popolazione".È questo il potere che gli arbitri non vogliono o non riescono a lasciar cadere, che(che non a caso ha ancora tanti detrattori fra gli addetti ai lavori) e che difficilmente potrà avere esiti differenti con questa nuova var room. Perché, finché un contatto in area potrà essere giudicato più o meno serio, nessuna innovazione tecnologica potrà portare a un salto di qualità definitivo. Perché in via definitiva ciò che in tanti auspicano (e che all'interno dell'Aia non vogliono sentire) è che il fischietto, alla fine, venga dato al var, con l'arbitro in campo a fare da supporto. E non il contrario.