Il presidente della Lega Serie Aha preso la parola in occasione dell'assemblea che ha sancito. "Giovedì la prima assemblea media company? È un centro di produzione di contenuti televisivi.Credo sia un grandissimo lavoro messo in piedi seguendo una visione di lungo periodo che ci pone più avanti rispetto alle altre leghe europee.Credo sia giusto celebrare questo primo tassello di un progetto che spero si trasformi in qualcosa di concreto e operativo per le nostre squadre che hanno bisogno di avere una visione di sistema forte", ha dichiarato il numero uno della Lega.- All'evento era presente pure: "E' un grandissimo piacere,. Diversi mesi fa sembrava quasi irrealizzabile, pensare di riuscire a fare tutto questo in 4 mesi è una grandissima impresa. Un’impresa che diventa straordinaria se andiamo a declinare i numeri che abbiamo visto: 250km di cavi, c’è qualche metro di fibra in questa struttura.coloro che ci guardano con grande attenzione. È bellissimo ritrovare con Lega e Aia questa armonia che ci proietta in un percorso di tecnologia e innovazione.a voler lanciare l’applicazione della tecnologia, da GLT a Var. Noi siamo prioiettati verso il futuro, la Figc vuole accompagnare questo processo. Per questo abbiamo ipotizzato un corso di partecipazione, di formazione non solo degli arbitri ma anche dei dirigenti. Questa deve essere la casa della formazione. Il vetro che separa i corridoi dalle sale Var dimostra come gli arbitri possano tranquillamente far vedere il loro lavoro, non hanno nessuna paura di far vedere come si comportano, sono trasparenti.Aver abbandonato Coverciano per venire qui a Lissone mi rende felice, non siamo pentiti ma entusiasti e soprattutto contenti di esserci potuti agganciare ad una idea straordinaria che è questo centro di produzione che sarà un altro passo verso il futuro".