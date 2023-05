, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, è tra gli ospiti della "Milano Football Week", evento organizzato nel week-end da La Gazzetta dello Sport.verificatisi nei confronti dell'attaccante dell'Intere di quello della Juventuse i comportamenti messi in atto dai rispettivi arbitri.- "Abbiamo fatto un incontro e le indicazioni date ai ragazzi sono chiare.Per l'arbitro stava provocando i tifosi, non sapeva del pregresso., noi siamo primi ad essere insultati, figuriamoci se non siamo nei panni dei calciatori", ha detto Rocchi. Che poi ha aggiunto: "Non bisogna cadere nell’eccesso, abbiamo dato indicazioni per essere più stringenti e per fermare la partita, ci manca solo che gli arbitri non vogliano combattere il razzismo.".- Infine Rocchi ha regalato un ultimo passaggio sul comportamento tenuto da Vlahovic e sulle linee guide che i calciatori dovrebbero seguire in questi frangenti: "perché non c’è solo la Serie A ma anche le categorie minori. Non dobbiamo far sì che un episodio di razzismo che ci dà ragione diventi un torto, chiediamo ai calciatori che se vedono l’arbitro che fa di tutto per dare un supporto, loro ci diano una mano., abbiamo capito il problema e interverremo in questa direzione".