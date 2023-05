'Sei uno zingaro'. È uno dei cori di matrice razziale dei quali è stato vittima quest'oggi Dusan Vlahovic nel corso di Atalanta-Juventus, gara vinta per 2-0 proprio dai bianconeri al Gewiss Stadium. Non una prima volta allo stadio di Bergamo per l'ex Fiorentina, nel corso di Atalanta-Juventus, gara vinta per 2-0 proprio dai bianconeri al Gewiss Stadium. Non una prima volta allo stadio di Bergamo per l'ex Fiorentina, già vittima di insulti in occasione di una sfida giocata ai tempi dell'avventura in maglia viola.

Sull'accaduto Massimiliano Allegri, tecnico della Vecchia Signora, ha preferito non infierire "Purtroppo quei momenti sono brutti, non vanno bene e vanno combattutiI ragazzi sono stati bravi a livello mentale", mentresi è esposto maggiormente: le dichiarazioni dell'allenatore degli orobici"Nell'Atalanta gioca Pasalic, Djimsiti, ha giocato Ilicic, Sutalo e tanti giocatori di quell'etnia e bisogna differenziare le cose:- le parole di Gasperini a Sky Sport -.Il razzismo sarebbe indirizzato a tanti calciatori che sono qui, invece non è così".Sul tema Gasperini ha proseguito anche ai microfoni di Dazn:Credo sia più maleducazione che razzismo.Spesso negli stadi si assiste a diversi insulti: tendo a pensarla così perché il razzismo è una cosa molto grave, molto peggiore che coinvolge più persone.se continuiamo a fare di tutta l’erba un fascio allora siamo tutti razzisti.