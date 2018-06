Inizia a fare scalpore in Argentina la serie di dichiarazioni rilasciate da Rocio Robles nel corso del programma El show del espectáculo. La ballerina del programma Show Match ha infatti svelato dettagli piccanti su tanti dei giocatori selezionati dal ct Jorge Sampaoli e che prenderanno parte alla spedizione in Russia per i Mondiali.



La bellissima Rocio ha infatti svelato che 8 dei 23 giocatori della Seleccion Argentina l'hanno contattata su Instagram per provarci con lei: '8 su 23 mi hanno contattato e ci hanno provato. Non sono attaccanti, c'è qualche difensore, qualche centrocampista...'. Nulla da fare, la bella Rocio ha infatti occhi solo per capitan Messi e in una recente intervista a Playboy ha infatti confermato: "Se si lascia con Antonella lo chiamo...". Che ne dite? Eccola nella nostra gallery.