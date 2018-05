Gaia Lucariello e Simone Inzaghi convoleranno presto a nozze. I due stanno insieme da tempo e soltanto quest'estate verrà celebrato il matrimonio che legherà per sempre la coppia. I due hanno abbracciato e allargato la propria famiglia tanto che una delle migliori amiche della sposa è la storica ex dell'allenatore della Lazio, Alessia Marcuzzi mamma tra l'altro anche del primogenito di Inzaghi. Un'amicizia vera tanto che le due sono andate in questi giorni insieme a Ibiza per l'addio al nubilato e Alessia sarà anche la testimone di nozze di Gaia. Per una famiglia allargata pronta a festeggiare.