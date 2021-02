Pablo Rodriguez, attaccante del Lecce, parla a la Gazzetta dello Sport, nella sua edizione pugliese, raccontando la sua esperienza in giallorosso: "Mi sento spesso con Marvin (centrocampista offensivo del Castilla NdR), ma non sapevo che il Lecce avesse pensato anche a lui. Degli altri ex compagni ho contatti anche con Toni Eviadis ed Eneko Delgato, che ora è all’Athletic Bilbao. Il mio modello? Haaland, lui ha bruciato le tappe. Con l’italiano sto migliorando, ma serve ancora un po' di tempo per parlarlo bene. A Lecce mi sto trovando molto bene, l’ambiente è caldo e non vedo l’ora di vedere il Via del Mare pieno di tifosi. Mi vedo ancora a lungo con questa maglia addosso e mi vedo protagonista in Serie A nel 2025. La famiglia? Con i primi guadagni aiuterò papà Francisco, che lavora in un supermercato, mamma Carmen, impiegata in un call center, e mia sorella Alexia, che ha 15 anni. I miei genitori hanno capito la mia scelta, non mi hanno ostacolato. Mi mancano tanto, ma a Lecce ho trovato il paradiso".