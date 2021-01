: il canterano del Real Madrid, arrivato il 30 di settembre, aveva segnato all'esordio con la maglia del Lecce, poi si è infortunato ed è rientrato contro l'Empoli. Gol del 2-2 al 90esimo. Media di un gol ogni 24 minuti, visto che il classe 2001 ha giocato 48 minuti complessivi.: il colpo del tacco di Morosini illumina Brescianini che poi con l'assist rasoterra serve il gol vittoria a Koutsoupias. Verticalità, velocità, genialità: gol da applausi contro il Pisa.: la Cremonese, dopo la vittoria col Pescara, fa 1-1 contro la Spal. E lo fa grazie a un gol in acrobazia del suo centravanti, cresciuto col mito di Marco van Basten.: doppia cifra per la seconda stagione consecutiva. E col gol da opportunista vero contro il Cittadella, lo Squalo regala tre punti al Venezia.: schierato da falso nueve come ai tempi di Inzaghi al Milan, dove si è visto il miglior Menez di sempre, serve l'assist per Folorunsho, col classico paso de la muerte, mortifero per gli avversari.insufficienza, questa volta, per la squadra di Dionisi, che resta prima in classifica ma che, avanti 2-0 a 10 dal termine, si fa riprendere dal Lecce. In B non si può lasciare neanche un minuto agli avversari.: per una volta errore da matita rossa per l'attaccante del Pordenone, che sbaglia il rigore nello 0-0 contro il Cosenza. Le voci di mercato (lo vuole il Torino) lo hanno distratto? (foto ufficio stampa Pordenone).: l'attaccante del Pescara favorisce il 2-0 della Salernitana dopo 20 minuti, con un passaggio centrale che spalanca la strada per il gol di Cicerelli che chiude già il match.: errore del portiere della Reggiana, che riapre una partita chiusa contro il Vicenza. Per sua fortuna non si va oltre il 2-1, con la squadra di Alvini che torna alla vittoria.: la papera del portiere del Brescia decide il big match in favore del Monza: doveva fare decisamente di più sul colpo di testa di Frattesi.