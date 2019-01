Il Corriere dello Sport tratteggia il quadro della trattativa Fiorentina-Rog: "Il Napoli non intende privarsi a titolo definitivo del giocatore sul quale ha investito 13 milioni: il trasferimento per il girone di ritorno a Firenze rappresenterebbe dunque un’opportunità, magari da rivendicare anche nel mercato estivo quando - a quanto ha anche rivelato il suo agente - si arriverà a parlare di Veretout, corteggiato da Giuntoli in vista della prossima stagione. Ramadani, l’agente del croato, non troppo tempo fa è arrivato anche al centro sportivo Astori per incontrare Corvino: il suo assistito ha assoluto bisogno di tornare a sentirsi protagonista e Firenze potrebbe diventare un trampolino di (ri)lancio da non sottovalutare"