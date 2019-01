In diretta a Radio CRC è intervenuto Daniele Faggiano, ds del Parma: “Rog al Parma? Rog è un giocatore che avevamo richiesto anche questa estate. Credo che lo vogliano tutti. Per noi non è facile competere con Schalke e Fiorentina. Noi siamo alla finestra. Ci sono contatti, ma non ci siamo dati una scadenza o una data. Caceres? A me piace. Ci sto parlando, ma a me non è arrivato nulla. Non ho di queste notizie. Spero che sia tutto vero. Rog per sostituire Grassi? Sì. Dispiace per Alberto e per il Napoli. Percentuale che Rog arrivi? 10% ”.