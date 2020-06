Espenhahn e Priegnitz, rispettivamente amministratore delegato e dirigente della Thyssen Harald Espenhahn, condannati a cinque anni per(Antonio Schiavone morì sul colpo, in seguito si aggiunsero per la gravità delle ustioni Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò e Giuseppe De Masi)I due, processati in Germania alla corte del Tribunale di Essen. Questo emerge da Radio Colonia per voce del procuratore generale Milk. Più precisamente pare che i due sconteranno sì i cinque anni in un penitenziario, ma avranno la possibilità di lasciarlo ogni giorno per andare a lavorare, facendo ritorno alle proprie celle la sera.. Secondo le parole di Antonio Boccuzzi, unico superstite dell’orrore consumatosi, gli estintori presenti erano scarichi e non fu possibile estinguere in fretta le fiamme.Il mancato spegnimento tempestivo portò alla rapida espansione del rogo in uno dei più drammatici incidenti sul posto di lavoro nella storia dell’Italia recente.Harald Espenhahn e Gerald PriegnitzPoiché l'impianto sembrava in procinto di essere dismesso, i due dirigenti avrebbero deciso di sorvolare sulla sicurezza degli operai. Questo ha portato, purtroppo, a numerose morti e ad un processo che si è trascinato fino ai giorni nostri.