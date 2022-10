I Friedkin investono e lo fanno con forza per iniziare a sollevare i conti del club e dare un taglio con il passato. In scadenza c'è infatti il bond da 275 milioni di euro del passato e la strategia dei nuovi prprietari della Roma è oggi più che mai chiara.



NUOVO BOND - Bloomberg ha infatti svelato che presto la famiglia statunitense emetterà sul mercato un nuovo bond per estinguere quello in scadenza, ma non sarà, come magari successo per l'Inter, dal valore più alt. Al contrario le nuove obbligazioni saranno utili per raccogliere un totale di 'soli' 175 milioni a fronte dei 275 (più interessi) da ripagare



100 MILIONI DI AUMENTO - I restanti 100 milioni come saranno quindi garantiti nel bilancio della Roma? Secondo il Corriere dello Sport i fondi saranno iniettati direttamente dal patrimonio personale della famiglia Friedkin con un aumento di capitale importante. La mossa servirà da un lato ad abbassare i tassi di interesse sul nuovo bond ripsetto a quello passato, e dall'altro ad abbassare l'esposizione finanziaria del club verso banche e altri istituti di credito.