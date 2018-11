12 colpi di mercato non sono bastati, o forse non sono stati centrati al 100% per rilanciare ancora una volta la stagione della Roma verso i vertici del campionato italiano. Le ultime due sconfitte rimediate contro Udinese in campionato e Real Madrid in Champions League hanno fatto storcere il naso ai tifosi giallorossi arrivati a fischiare Eusebio Di Francesco nonostante il passaggio del turno ottenuto in Europa.



PANCHINA CALDA - La panchina dell'allenatore giallorosso va portata in salvo e per farlo non servirà un gruppo di amici legati da una comune passione per un noto amaro, bensì un lavoro ben definito con il direttore giallorosso Monchi. La posizione di Di Francesco, su cui continua ad aleggiare anche la candidatura spontanea di Paulo Sousa che più volte si è proposto alla proprietà, traballa anche in virtù di un rapporto non idilliaco proprio con il ds spagnolo colpevole di aver completato sì una grossa campagna acquisti estiva, ma non adatta a colmare i vuoti della rosa a disposizione del tecnico.



TRE ACQUISTI - Vuoti che, ora, dovranno essere colmati nel mercato di gennaio dove, secondo il Corriere dello Sport, la Roma proverà a completare almeno 3 grossi colpi. Il flop di Ivan Marcano porterà Monchi a tentare il colpo Nastasic, difensore serbo vecchia conoscenza del nostro calcio con la maglia della Fiorentina e oggi allo Schalke 04. A centrocampo, reparto dove c'è abbondanza, anche se in difficoltà, il nome caldo è quello di Junior Traorè, classe 2000 dell'Empoli che piace anche alla Juventus, mentre per l'attacco il sogno è Kasper Dolberg, danese di 21 anni dell'Ajax con cui la Roma ha aperto, grazie a Kulivert, un canale preferenziale.