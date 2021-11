Il mercato invernale della Roma si muove anche in uscita. Come si legge sul Corriere dello Sport, i due giovani terzini Reynolds e Calafiori dovrebbero andare via in prestito in squadre che li possano far maturare. Villar ha una proposta del Valencia, che lo avrebbe potuto riscattare già ai tempi dell’Elche. Kumbulla piace al Torino, dove lavora il mentore Juric. Borja Mayoral infine è destinato a tornare al Real Madrid per fine prestito per poi essere girato altrove, forse alla Fiorentina che è interessata.



L’altro esubero è Diawara, per il quale può tornare d’attualità la proposta estiva del Wolverhampton. I fuori rosa Fazio e Santon infine potrebbero arrivare a fine contratto, mentre Riccardi dopo il rilancio nella Primavera cerca una squadra di Serie B che possa dargli fiducia.