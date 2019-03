Entrambe lottano per un traguardo: salvezza in un caso, zona Champions nell’altro. Entrambe vengono da periodi travagliati: la Spal ha conquistato solo un punto nelle ultime cinque partite, la Roma ha dovuto inghiottire la sconfitta nel derby e l’eliminazione dalla Champions, prima di ritrovare a fatica il successo contro l’Empoli con Ranieri in panchina. Le due squadre si incontrano domani a Ferrara e il pronostico dei trader di 888sport.it punta decisamente sul «2» giallorosso, dato a 1,85, mentre il successo dei padroni di casa è ritenuto piuttosto improbabile e dato a 4,50, come riferisce Agipronews. Pareggio a 3,55. Un monito ai giallorossi arriva però dalla partita di andata, che fece registrare all’Olimpico un clamoroso 0-2 in favore degli uomini di Semplici. A proposito di risultati, la rivincita con identico punteggio per la Roma si gioca a 9,00, uno 0-0 (mai centrato quest’anno dagli ospiti) è a 11,00, la vittoria della Spal per 1-0 è a 12,50.