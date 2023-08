Inghilttera crocevia di mercato, di sogni quasi realizzati e di idee immediate. L'ultima per la Roma sembra portare alla ricerca di un portiere visto il rendimento negativo di Rui Patricio. In giornata Hugo Lloris, portiere in uscita dal Tottenham e a un passo dalla Lazio fino a una settimana fa, sarebbe stato proposto alla Roma. Il francese - ai margini dopo l'arrivo di Vicario - può essere liberato a zero dal club inglese e gradirebbe tornare a lavorare con Mourinho. Per ora, però, non sembrerebbero esserci conferme anche perché Lloris ha 36 anni e al massimo da Trigoria potrebbero offrire un annuale.



SERVE UN TITOLARE - Un altro portiere in cerca di squadra è De Gea, svincolato, che però ha pretese economiche più elevate ma pure tempistiche stringenti visto che non sembra interessato alle avance arabe. Lo spagnolo ha 32 anni, e quindi prospettive di più lunga durata. In Italia piaceva Falcone ma difficilmente il Lecce se ne priverà a mercato quasi finito. Tutto dipende comunque da un'uscita di Rui Patricio, a un anno dalla scadenza e con uno stipendio da circa 3 milioni. Difficile, ma vista l'Arabia non impossibile. E Svilar? Il portoghese cresce ma Mourinho non lo considera ancora affidabile come dimostra la scelta Rui Patricio.