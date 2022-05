La Roma è finita dietro alla Lazio per il terzo anno consecutivo ma in assoluto è nettamente in vantaggio: per 49 volte contro 28 ha chiuso davanti nei campionati a girone unico giocati da entrambe. Se si parla di trofei, però, da 2 anni e mezzo la Lazio è in vantaggio per la prima volta nella sua storia come riporta oggi il Corriere della Sera: 16 a 15, rimontando dal 15-10 giallorosso dopo l’ultimo successo nella Coppa Italia 2007-08. La Roma è salita addirittura sul 10-2 con uno scudetto a testa, ma 7 Coppe Italia e una Coppa delle Fiere in più; la Lazio sfiorò l’aggancio, salendo 9-10, con uno scudetto e altri 6 trofei (fra cui Coppa Coppe e Supercoppa europea) in appena 29 mesi fra il 1998 e il 2000; nuovo sprint romanista dal 2001 al 2008, con il terzo scudetto, 2 Coppe e 2 Supercoppe italiane - contro una sola Coppa Italia - per andare 15 a 10; poi i 14 anni di digiuno giallorosso.