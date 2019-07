Come riferito da Il Corriere dello Sport, Gianluca Petrachi sta valutando la fattibilità dell'affare Malcom. Il giocatore, dopo il rifiuto last minute dello scorso anno, si era accasato al Barcellona dove non ha brillato. Il calciatore è stato proposto ai giallorossi e il ds capitolino potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto, con il club blaugrana che pagherebbe parte dell'ingaggio.